Tânia Ribas de Oliveira sobre João Baião: “Não há absolutamente ninguém como tu”

Tânia Ribas de Oliveira juntou-se, esta quinta-feira, às várias caras conhecidas que deram os parabéns a João Baião, que completa 57 anos.

A apresentadora do programa “A Nossa Tarde”, da RTP1, recorreu ao perfil de Instagram para expressar o sentimento de carinho e amizade que sente pelo colega de profissão da SIC.

“Já ouvi quem te chamasse ‘o melhor de todos nós’. Sei o que digo quando concordo, porque não há absolutamente ninguém como tu. Podia falar sobre a tua alegria, a tua empatia, a tua inigualável capacidade de fazer com que os outros se sintam bem, a tua magia dentro e fora de um ecrã de televisão. Porque a Televisão é isso mesmo: é aquilo que fazemos chegar aos outros, sempre mais importantes do que nós, através de um simples ecrã”, começou por escrever a comunicadora no perfil de Instagram.

“Estás feliz. Apesar de, no dia do teu aniversário, olhares ainda mais vezes para o céu do que nos outros dias, sabes que as tuas estrelas estão felizes com os filhos que deixaram a fazer bem ao mundo”, prosseguiu, referindo-se aos pais de João Baião que já morreram.

No final, a comunicadora desejou a João Baião “um dia de luz”. “Não há sombra, quando tu estás. O dia é teu. Celebro-te cheia de amor, porque é amor eterno o que sinto por ti. Parabéns, meu João! Que sejas sempre amado! Que recebas em dobro o amor que espalhas, como magia, todos os dias da tua vida. Amo-te!” rematou.

Lembre-se que a dupla Tânia Ribas de Oliveira e João Baião apresentou em conjunto na RTP1 os programas “Portugal no Coração” (2007-2013) e a “Praça da Alegria” (2013-2014).

