Teresa Guilherme decide voltar a estudar aos 66 anos

Teresa Guilherme decidiu cumprir o sonho antigo e voltar a estudar. A apresentadora vai regressar à faculdade e tirar o curso de Psicologia.

A rainha dos “reality shows” confessou que passou de forma “fácil” no exame resolvendo a prova escrita muito antes do tempo estipulado, tal como conta a revista “TV Mais”.

“Era para fazer em hora e meia, só que fiz em 20 minutos. Quando cheguei ao carro é que me lembrei que nem sequer tinha ido rever o que escrevi. Mas estudei bastante e, como sou de preparar muito as coisas, até me pareceu fácil”, disse à publicação.

Com as aulas prestes a iniciar, Teresa Guilherme sabe que das 14h às 18h vai estar ocupada na Universidade Lusíada, em Lisboa.

“Vai ser um grande desafio. Foi uma coisa que me passou pela cabeça quando pensei num sonho que ainda não tivesse cumprido. Gosto de me pôr à prova”, confessou a comunicadora.