Tiago Castro fala da saúde mental: “A arte pode e deve nascer tanto da tristeza como da alegria”

O ator Tiago Castro, conhecido pelo “crómio” dos “Morangos com Açúcar”, fez uma reflexão sobre a arte e a saúde mental.

Numa partilha no Facebook, Tiago Castro, que volta, em breve, ao pequeno ecrã com a personagem “crómio”, dos “Morangos com Açúcar”, abordou a arte e a saúde mental.

“Não quero ser só vulnerável quando represento ou quando danço. Não quero guardar o melhor de mim para o palco. Quero que a arte que crio seja o reflexo da pessoa que sou, e é esse o meu maior trabalho”, referiu.

“Interessa-me mais as pessoas que os artistas. Essa é a grande dificuldade, ser íntegro com aquilo que somos no dia a dia. No palco é relativamente fácil. Isso vejo eu muitas vezes e poucas no correr dos dias. Se as duas existirem então têm toda a minha admiração e respeito”.

“Há uns anos alimentei a crença que da tristeza surgiam as melhores ideias e performances. Estava disposto a sacrificar a minha saúde mental por breves minutos no palco. Em prole do quê? Quão destrutivo isto pode ser e que dilema para tanta gente”, acrescentou.

“A arte pode e deve nascer tanto da tristeza como da alegria. Digo isto porque vejo gente com tanto para dar, a guardarem tudo para o palco e isso entristece-me. Que pena não poder usufruir da pessoa e só ver o artista”, concluiu Tiago Castro.

Recorde-se que o ator participou, recentemente, no programa de domingo da RTP1 “Dança Comigo”, cuja final foi ganha por Inês Aires Pereira.