Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio já são pais de mais uma menina

Júlia, a segunda filha de Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio, nasceu esta quinta-feira, em Lisboa. O ator e a designer também são pais de Camila, de quase três anos, por isso “o amor multiplicou-se”.

Quase nove meses após se terem casado, Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio deram as boas-vindas à segunda filha. “O amor multiplicou-se. Júlia, 23.05”, partilharam, nas redes sociais, mostrando a menina.

De imediato, o casal recebeu muitas felicitações. “Bem-vinda, boneca”, publicou a tia Carolina Patrocínio, feliz com as “novidades do gangue”, horas após ter celebrado o aniversário de outra irmã, Inês Patrocínio.

O ator e a designer são ainda pais de Camila, que faz três anos em setembro, com quem a bebé vai partilhar quarto. O nascimento de Camila vem concretizar o desejo de dar irmãos à primogénita.

Rita sempre admirou as próprias “irmãs que já têm três e quatro filhos, pela paciência, tempo e dinheiro que isso implica”. Mas, após a estreia na maternidade, caiu-lhe a ficha e “a ideia de ter muitos filhos, como tinha sonhado quando era mais nova”, começou “a tornar-se distante, pelo trabalho que dá”, confessou numa entrevista.