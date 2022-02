Tiago Teotónio Pereira fala sobre fim do namoro com Filipa Areosa

Tiago Teotónio Pereira falou sobre o sofrimento que enfrentou depois de ter terminado, em julho do ano passado, a relação amorosa com Filipa Areosa.

O ator esteve à conversa com Daniel Oliveira para o programa de entrevistas “Alta Definição”, transmitido este sábado na SIC. Durante o diálogo, o intérprete abriu o livro sobre o fim do namoro com a atriz.

“Aprendi muito e cresci muito com ela, foram cinco anos da minha vida importantíssimos. Cada um seguiu o seu caminho, ninguém fez porcaria”, salientou o profissional da estação privada.

Na altura, quando estava a sofrer, Tiago Teotónio Pereira mandava aos seus amigos fotografias do seu estado. “Passei uma ou duas semanas a chorar, desfeito”, recordou o ator.

Recorde-se que o artista integra a nova temporada da novela “Nazaré”, da SIC. A trama criada por Sandra Santos é protagonizada por Carolina Loureiro, José Mata e Afonso Pimentel.

