Tony Carreira: “Espero que a associação da Sara dure para lá da minha vida”

Tony Carreira afirmou que a sua vontade é que, mesmo depois de morrer, as pessoas continuem a ajudar a Associação Sara Carreira.

O cantor e a família da cantora estão realizar várias parcerias, em nome da associação, com várias entidades, entre elas a SIC, para ajudar 21 jovens a receberem bolsas de estudo.

Este é um trabalho que Tony Carreira quer que perdure durante muito tempo.

“Estou bem, a minha filha não quis que eu fosse. Se um dia me der outra e que me leve, espero realmente que todas estas pessoas que estão a ajudar a associação da Sara continuem este sonho em ajudar outras pessoas. Espero que a associação da Sara dure para lá da minha própria vida”, afirmou o artista à SIC Notícias.

Tony Carreira esteve internado no Hospital de Faro, no Algarve, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio. “Quero agradecer ao Hospital de Faro pelo carinho com que me trataram. Foram maravilhosos! Obrigado a Portugal inteiro por todas as mensagens”, escreveu, na altura, nas redes sociais.

Lembre-se que Sara Carreira morreu a 5 de dezembro do ano passado na sequência de um acidente de viação, na A1, na zona de Santarém.