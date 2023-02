Toy é o próximo jurado do “Dança Comigo”, da RTP1

Toy vai ser um dos jurados do programa “Dança Comigo”, que a RTP1 exibe todos os domingos à noite. O cantor junta-se, assim, aos outros famosos.

O painel fixo de jurados do “Dança Comigo” – Noua Wong, Sónia Araújo e Filipe La Féria -, recebe, no próximo domingo, a companhia de Toy, que vai avaliar as competências de dança dos concorrentes famosos.

No passado domingo o formato da RTP1 ficou marcado pelos estilos Merengue, Salsa, Kizomba fusion e Semba de Carla Andrino, Helena Coelho, Melão e Nuno Delgado.

A atriz seguiu para a próxima fase do “Dança Comigo”, que no último programa recebeu Fernando Mendes como jurado convidado.