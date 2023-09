“Tudo tão bonito”. Sara Barradas chega a Arcos de Valdevez

Sara Barradas está a viver uma aventura de autocaravana pelo norte do país. A atriz mostrou-se encantada com Arcos de Valdevez.

Isto é só para os mais aventureiros. Sara Barradas, José Raposo e a filha do casal, Lua, estão a viver umas férias diferentes, de autocaravana pelo norte do país. Depois de terem começado a aventura no Porto, onde chegaram a partilhar fotografias apaixonados nas redes sociais, o casal chegou a Arcos de Valdevez.

“Arcos de Valdevez. Tudo tão bonito! A ponte velha, o rio, as igrejas, o relógio de água. Fomos a banhos e vimos o tempo passar. Seguimos, pois, a nossa viagem está a chegar ao fim!”, escreveu a intérprete na legenda da publicação.

Os fãs reagiram na caixa de comentários. “O nosso país tem lugares maravilhoso”, “É maravilhoso, quero voltar” e Foi uma honra vos ter tido por cá querida Sara Barradas” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que a família já passou, também, pelo Gerês. “Bem-vindos ao Parque Nacional da Peneda-Gerês – Reserva Mundial da Biosfera. Nunca me canso de cá vir!”, escreveu, há uns dias, Sara Barradas.