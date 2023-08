Sara Barradas mostra nova paragem das férias: o Gerês

De férias com a família numa autocaravana, Sara Barradas está a explorar o norte do país. Próxima paragem? O Gerês.

Sara Barradas, José Raposo e a família têm andado a explorar o norte do país. De férias numa autocaravana, saltam de cidade em cidade, para conhecer melhor Portugal. Começaram pelo Porto e, de seguida, seguiram para o Peso da Régua.

Saídos do Douro, rumaram a novos destinos. “Amarante, Braga e Vila Verde. Estamos em Santa Maria de Bouro”, revelou Sara.

Contudo, já têm uma nova paragem. Mais a norte do que as últimas cidades, os atores e a família chegaram ao Gerês.

“Bem-vindos ao Parque Nacional da Peneda-Gerês – Reserva Mundial da Biosfera. Nunca me canso de cá vir!”, escreveu a atriz.

Nas redes sociais, mostrou vários dos momentos passados na reserva natural. A Cascata do Arado, a Cascata de Pincães, os espigueiros do Soajo e o pelourinho do Eiró foram alguns dos locais visitados por Sara e pela família.