Vanessa Martins prepara-se para lançar linha de biquínis

Vanessa Martins revelou que está a preparar-se para lançar a sua linha de biquínis, posando com um dos modelos da sua coleção de estreia.

A influenciadora digital recorreu, este domingo, ao perfil da rede social Instagram para anunciar aos seguidores um novo passo na vida profissional: a sua própria linha de fatos de banho.

“Hoje estreei um dos biquínis da minha nova coleção. Ansiosa por vos mostrar toda a coleção, mas fiquem para já com o modelo Comporta com a cor neo mint, que foi considerada a cor de 2020 pela Pantone. Brevemente no site da Frederica”, escreveu.

“Gosto do biquíni da Vanessa! Da cor, e do modelo! É lindo, e fica lhe bem!”, “Linda” e “À espera” foram alguns dos comentários que surgiram na referida publicação a título de exemplo.

Recentemente, a “influencer” e dona da revista “Frederica” criticou a proibição de animais de estimação em casas de férias e sublinhou que a regra pode incentivar o abandono dos mesmos.

