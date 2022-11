Vanessa Martins responde aos “haters”: “Nunca vão reconhecer o meu trabalho”

Vanessa Martins respondeu aos “haters” que acreditam que a influenciadora digital está de férias no Brasil, em vez de se encontrar a trabalhar.

A “influencer” viajou até São Paulo, no Brasil, em trabalho. No entanto, face ao conteúdo que a empresária tem publicado nas redes sociais existiram internautas que afirmaram que a também atriz está sempre de férias.

Vanessa Martins fez questão de responder, através do InstaStories, ferramenta do Instagram, às críticas. “Vim a São Paulo em trabalho e no fim de semana aproveitei o paraíso que fica aqui ao lado”, explicou.

“O fruto do meu trabalho vocês só vão ver daqui a algum tempo. Por isso, deixo-vos as minhas 24 horas em Juquehy”, prosseguiu.

“Os haters vão dizer que eu estou sempre de férias. Não estou, mas também eles nunca vão reconhecer o meu trabalho só as minhas férias”, afirmou a influenciadora digital.