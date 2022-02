Vanessa Martins revela como conheceu Marco Costa

View this post on Instagram

Faz hoje 6 anos como mandava a tradição do meu grupo de amigas, íamos sempre sair à noite depois da noite de Natal. Deixávamos a família de sangue e festejamos com o nosso grupo de amigas, principalmente as emigrantes que nesta época estavam cá todas. Há 6 anos numa discoteca em Lisboa cruzei me com o Marco e trocamos uma palavras banais…. o nosso futuro começava ali e nenhum de nós imaginaría que iríamos casar e fazer planos para sempre. O meu relacionamento não é perfeito. O meu relacionamento é mais parecido ao vosso do que vocês podem imaginar. Eu e o Marco somos pessoas totalmente diferentes mas o nosso amor um pelo outro é igual. E isso sempre foi o mais importante. Os nossos erros tornaram nos mais fortes. Os nossos problemas uniram nos mais. Foram 6 anos construtivos e se continuarmos a crescer desta forma maravilhosa… então que venham mais 60 anos ao teu lado. Porque uma coisa eu te prometo @marcocosta22 vou te continuar a chatear todos os dias das nossas vidas ❤️