Vem aí novo projeto. Pedro Lima e Fernanda Serrano juntos na TVI

Os dois atores encontraram-na na Plural, a produtora de novelas da TVI. No encontro, ao qual se juntou Graciano Dias, ficou a promessa de “fazer coisas bonitas”.

Na TVI continua a trabalhar-se a “todo o vapor” para tentar recuperar a liderança nas audiências e, entre os projetos que estão a caminho, há duas novas novelas.

Esta sexta-feira, Pedro Lima encontrou-se com Fernanda Serrano e Graciano Dias nos estúdios da Plural e deu a entender que uma nova trama pode mesmo estar a chegar.

“ Encontro feliz com a Serrano e o Graciano nos estúdios PLURAL TVI”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“É uma alegria trabalhar com colegas que gostam tanto ou mais de dar como de receber. Vamos fazer coisas bonitas!” acrescentou Pedro Lima, deixando no ar a hipótese de os três atores contracenarem em breve no quarto canal.

Certo é que a hipótese agradou aos seguidores, entre eles a atriz Paula Lobo Antunes e a diretora de Programas da TVI, Felipa Garnel, que colocaram “gosto” na publicação de Pedro Lima.