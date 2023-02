Vinte e cinco anos depois, programa de Dr. Phil chega ao fim

Vinte e cinco anos anos e 21 temporadas depois, o programa de Dr. Phil chega ao fim em 2023. A notícia foi avançada pelo próprio em comunicado de imprensa.

Numa nota enviada à imprensa norte-americana, o psicólogo anunciou o fim do seu programa de “daytime” que ficou conhecido por abordar temas como finanças, peso, família, vícios e casamento.

“Fui abençoado com mais de 25 anos maravilhosos na televisão no ‘daytime’. Com este programa ajudámos milhares de convidados e milhões de espectadores em tudo, desde o vício e o casamento até ao bem-estar mental e à criação dos filhos. Este foi um capítulo incrível da minha vida e carreira, mas enquanto estou a sair deste horário, há muito mais que desejo fazer”, referiu Phil McGraw em nota de imprensa divulgada pelos meios de comunicação norte americanos.

Contudo, o público não deixará de ver o psicólogo, que se vê envolvido numa nova “parceria estratégica”.

“Sinto-me compelido a envolver-me com um público mais alargado, porque tenho preocupações quanto à família na América. Estou determinado em ajudar na recuperação de propósitos e valores fundamentais”, referiu.

Recorde-se que o programa, transmitido na CBS, chegou ao público português através da SIC Mulher.