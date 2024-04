Virginia López submete-se a “cirurgia de reconstrução mamária”

Virginia López recorreu às redes sociais para contar que irá submeter-se a uma “cirurgia de reconstrução mamária”, após luta contra o cancro.

A escritora, que participou no “Big Brother Famosos”, recorreu às redes sociais para compartilhar com os seguidores que irá realizar esta quarta-feira, 3 de abril, uma “cirurgia de reconstrução mamária”.

“Já cá estamos de novo. Há um ano vim ao HGO fazer a mastectomia que salvou a minha vida. Oito meses de quimioterapia para reduzir o risco de recidiva e amanhã de manhã a cirurgia de reconstrução mamária”, escreveu, numa fotografia onde surge ao lado do marido.

“Estamos mais perto do fim e se não fosse o SNS… Não sei, não sei. Sou uma mulher com sorte! Grata a todos os médicos, enfermeiros e auxiliares. Obrigada por todas as vossas mensagens de carinho. Onda de amor recebida! Assim que conseguir, dou notícias”, completou.