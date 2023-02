Zé Lopes recorda época em que trabalhava em bares

Zé Lopes fez uma publicação mais nostálgica. O rosto de entretenimento recordou assim a época em que trabalhava em bares e discotecas.

O repórter da TVI publicou um conjunto de imagens que retratam a sua passagem pela vida noturna.

“Memórias. Já tornei público que trabalhei durante vários anos em bares e discotecas para conseguir juntar o dinheiro de que precisava para comprar as coisas que pretendia. Fi-lo orgulhosamente durante sete anos, quatro dos quais no extinto ‘Havana Lixa’”, começou por recordar.

“O Havana foi a primeira casa noturna que frequentei, numa altura em que os meus pais ainda me impunham (e bem!) horas para regressar a casa. A partir do momento em que fui convidado pelo meu amigo para me juntar ao staff, dei o meu melhor por aquela casa”, continuou.

“São muitas as noites que guardo na memória, muitos os amigos que trago no coração e muitos os clientes generosos que semana após semana me visitaram. (…) O único carro que comprei (o meu smart) – e que ainda hoje conduzo – foi comprado com o dinheiro que amealhei enquanto trabalhava no Havana”, assegurou.