Zé Lopes vai participar no “Dança Com as Estrelas”? Veja a resposta do comentador

O “Dança com as Estrelas” está prestes a regressar e os fãs especularam que Zé Lopes poderia ser um dos concorrentes. O comentador já respondeu.

Os fãs começaram a especular que Zé Lopes, comentador e repórter da TVI, poderia ser um dos concorrentes. “Estás garantido no ‘Dança com as Estrelas’, certo? És a dança”, questionou um cibernauta, através do Instagram.

Zé Lopes negou, no entanto, a possível participação no formato: “Obrigado pelo carinho enorme. Adoro o programa, adoro dançar, mas não recebi nenhum convite nesse sentido. Tenho a certeza que serão concorrentes incríveis”, respondeu.

O programa da TVI que mete os portugueses a dançar vai voltar. O anúncio foi feito durante a gala “Palácio das Estrelas” e, desde então, Cristina Ferreira tem atualizado, através das redes sociais, os telespectadores.

“Casting de bailarinos para o ‘Dança com as Estrelas’. Quem é que gostavam de ver como concorrente?”, escreveu nas redes sociais, há cerca de uma semana, numa fotografia na qual surgia ao lado de Cifrão, bailarino e membro dos D’ZRT.