Zulmira Ferreira comenta divórcio de Liliana Aguiar: “Eu estava a ouvir e a tremer”

Zulmira Ferreira, que já foi bastante próxima de Liliana Aguiar, comentou o divórcio da modelo. “Levou-me a pensar muito mal do Francisco”, afirmou.

Liliana Aguiar e Francisco Nunes parecem estar a viver um “clima de paz”, o que levou a modelo a desistir da queixa de violência doméstica que tinha apresentado contra o ex-marido.

O divórcio foi, novamente, tema no programa “Passadeira Vermelha”, transmitido pela SIC Caras, e Zulmira Ferreira aproveitou para deixar claro que já foi muito amiga de Liliana e que a empresária chegou a desabafar com ela sobre o período frágil que estava a viver no casamento.

“Tanto a defendi e tanto a ouvi. Lamento imenso ter de dizer algumas coisas que vou dizer, mas estou aqui para comentar. Não estou a dizer mentira nenhuma nem a inventar nada e vou ser justa”, começou por explicar.

A comentadora afirmou, ainda, que derivado do que Liliana lhe contava, chegou a julgar Francisco Nunes, mas hoje arrepende-se: “Lamento porque gosto da Liliana e fui bastante amiga dela. Ouvi-a muitas vezes, a qualquer hora, estive com ela, constatei factos mostrados por ela, levou-me a julgar o Francisco, que não conhecia ou o pouco que conhecia era da imprensa, do outro processo que ele teve”.

“Levou-me a pensar muito mal do Francisco, a julgá-lo uma má pessoa, um mau caráter. Isto é grave. Ele inclusive chegou-lhe a dizer, não a fazer ameaças, mas a dizer: ‘Essa tua amiga, de onde é que ela me conhece?’. Eu apoiei-a”, continuou.

A mulher de Jesualdo Ferreira mostrou-se indignada com a amiga e opinou dizendo que esta é que tem cultivado as notícias sobre o divórcio: “Se ela quer ter paz, que se dê à paz! Muitas notícias que saem são promovidas pela própria Liliana. Isto é de uma pessoa que não quer paz. Se quer estar recatada e que não falem da vida dela, então não dê a conhecer a vida dela. O que ela fez neste caso é muito aborrecido para muitos amigos e amigas dela”.

Para rematar, Zulmira confessou que ficava incomodada com alguns áudios que Liliana lhe mostrava: “Eu ouvi áudios que ela fez e que eu estava a ouvir e estava a tremer com a sensação de que estava a assistir àquilo e a qualquer momento iria acontecer qualquer coisa grave. Estavam ambos numa discussão muito feia e ela a gravar. Já não sei o que vai na cabeça da Liliana e se ela não terá de ter uma ajuda médica. Uma pessoa que faz isto… Ela põe o Francisco pelas ruas da amargura com toda a gente. Ele defendeu-se”.

Recorde-se que Francisco Nunes recorreu às redes sociais para se pronunciar em relação ao fim do casamento.