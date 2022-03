Eunice Muñoz faz 80 anos de carreira e os famosos dão os parabéns

Eunice Muñoz faz 80 anos de carreira e para assinalar a data a TVI fez questão de deixar uma mensagem de parabéns nas redes sociais. Vários famosos juntaram-se ao canal.

A mediática atriz completa mais um ano de carreira e a estação de Queluz de Baixo lembrou as várias personagens que esta fez ao serviço do canal, em conjunto com um testemunho repleto de carinho.

“Parabéns, querida Eunice! São 80 anos de uma carreira recheada de sucesso. Que honra trabalhar consigo. Um país inteiro aplaude de pé tanto talento. Quis o destino que os nossos caminhos se cruzassem, e hoje partilhamos alguns dos projetos que fizemos juntos. Obrigado”, pode ler-se.

Já o ator Diogo Infante celebrou esta etapa da artista recordando o momento em que conheceu a atriz.: “Conheci-a em 1993, quando fui escolhido para interpretar o sobrinho de D. Benta em ‘A Banqueira do Povo’. Estava prestes a contracenar com a maior atriz portuguesa de todos os tempos. A Eunice tinha 65 anos e estava em plena forma, no auge das suas capacidades. Emanava uma energia régia, de quem tem perfeita noção da sua responsabilidade. Foi um dos maiores privilégios da minha vida, poder testemunhar o seu brutal talento em ação”.

“A relação próxima e cúmplice das nossas personagens acabou por transbordar para a vida real, nascendo, desde aí, uma amizade que dura até hoje. Voltei a trabalhar com a Eunice em 2007, quando ambos integrámos, juntamente com a maravilhosa Isabel Abreu, o elenco de ‘Dúvida’ de John Patrick Shanley, encenado por Ana Luísa Guimarães, no Teatro Maria Matos. Eunice interpretava brilhantemente a madre superior de uma escola católica, que suspeitava que um padre pudesse ter feito avanços impróprios a um miúdo. Voltei a trabalhar com Eunice em ‘O Ano do Pensamento Mágico’ de Joan Didion, quando, já Diretor do TNDMII, fiz questão de a trazer de volta àquela que, durante tantos anos, tinha sido a sua casa. Entregou-se nas minhas mão com uma generosidade e confiança que nunca esquecerei. Mais recentemente aceitou ser a minha musa, na Curta-metragem ‘Olga Drummond’, um texto escrito e realizado a pensar nos atores seniores. Penso que acima de todas estas experiências maravilhosas e do muito que aprendi e continuo a aprender com a Eunice, o que mais prezo é a sua amizade, o seu carinho, o telefonema que, invariavelmente, me faz a perguntar: ‘Como estás?’. Estou bem Eunice, tenho saudades suas”, prosseguiu.

Na publicação de Diogo Infante, várias caras conhecidas como Catarina Furtado, Inês Herédia e Albano Jerónimo reagiram com emojis de coração à publicação do artista e colega de profissão.