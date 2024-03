Francisco Monteiro regressa ao Porto por falta de oportunidades em televisão

Venceu o “Big Brother 2023” e, poucos dias depois, entrou “Desafio Final”, mas a falta de oportunidades em televisão levou Francisco Monteiro a regressar ao Porto.

Francisco Monteiro foi um dos concorrentes mais polémicos do “Big Brother – Desafio Final”, após ter vencido a edição de 2023 do formato. Depois de ter desistido do jogo, fez algumas aparições na TVI, nomeadamente no aniversário da estação, mas a falta de oportunidades levou-o a regressar ao Porto, cidade de onde é natural.

“No Porto tenho casa, em Lisboa tenho que andar tipo nómada, em casa de amigos. Se não tenho nada para fazer, não faz qualquer sentido estar por aí”, explicou, em declarações à revista “TV Guia”.

“Depois de toda a exposição que tive se esperaria mais alguma coisa? Talvez, mas tento relativizar. As expectativas foram o que sempre me tramou e não quero que isso volte acontecer”, acrescentou.

O nortenho chegou a ser apontado como possível apresentador do “Somos Portugal”, mas, rapidamente, recorreu às redes sociais para desmentir.