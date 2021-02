Manuel Luís Goucha recorda início de carreira com fotografia antiga

View this post on Instagram

Cabelo farto, preto e de risco ao meio (usava-se). Óculos enormes, a fugir da cara. Estava um dia de canícula: quarenta graus em Sintra, local das filmagens do programa em que me estreei como apresentador na RTP: "Bota das 7 léguas" (o mesmo onde aparece como repórter António Costa, esse mesmo, o nosso Primeiro-Ministro).