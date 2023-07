Crise no Mónaco: corrupção e um golpe para Charlène

O Principado do Mónaco tem passado por momentos complicados. Das acusações de corrupção à crise de relacionamento dos monarcas.

O rosto do Principado do Mónaco, o príncipe Alberto, está a passar por uma crise no seu reinado. Com graves acusações de corrupção, o monarca lançou a operação “Mains Propres” (mãos limpas) e afastou-se dos colaboradores que o acompanhavam há anos.

O príncipe disse ao jornal francês “Le Figaro” que “quando a confiança é quebrada e minhas perguntas não podem ser respondidas com clareza, decisões devem ser tomadas. O meu papel é proteger as instituições do Principado”.

As decisões foram concertadas com as suas irmãs, Carolina e Stephanie, mas, e a sua esposa? A princesa Charlène não foi mencionada em nenhum momento aquando da descrição da tomada de decisão do príncipe.

Por trás das acusações de alegada corrupção estão documentos que apareceram na Internet que incriminavam pessoas chegadas ao monarca, que forneceram provas para demonstrar eventual corrupção em projetos imobiliários.

Palmero foi um desses colaboradores próximos, o contabilista do príncipe Alberto, mas que foi despedido após as acusações. O técnico era um confidente e conselheiro de Charlène e a sua saída do cargo no Principado terá sido um golpe para a princesa do Mónaco.

Não só, as suspeitas de uma crise no casamento também foram sendo amplificadas, pelo desencontro dos monarcas em eventos públicos. Contudo, Charlène apareceu recentemente ao lado do marido num evento solidário do Palácio Real.