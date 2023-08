Da realeza ao cinema: Harry e Meghan Markle vão produzir um filme

Harry e Meghan Markle compraram os direitos de um livro e irão produzir um filme para a Netflix baseado na história.

Da realeza para o cinema. Parece ser este o caminho no qual se encontram Harry e Meghan Markle. Apesar da duquesa de Sussex ter uma carreira de atriz anterior à entrada na família real inglesa e de o casal ter realizado o documentário “Harry & Meghan” para a Netflix, o próximo passo é diferente.

Os duques de Sussex compraram os direitos de um livro para contar a sua história num filme, que será produzido por ambos para a plataforma de “streaming”.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, Harry e Meghan compraram os direitos do bestseller “Meet Me At The Lake”, da escritora Carley Fortune, e que terá custado cerca de 3,4 milhões de euros.

O livro conta uma história de amor de um casal que se conheceu na casa dos 30 anos e lida com temas como traumas de infância, a perda de um pai/mãe num acidente rodoviários, saúde mental e depressão pós-parto. A história também inclui cenas “mais quentes” e de consumo de drogas perto de Toronto, Canadá.

Recentemente, os duques de Sussex foram vistos juntos num vídeo da organização fundada por ambos e diminuírem os rumores de crise no casamento que andavam no ar.