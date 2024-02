Diagnosticado com cancro, Carlos III agradece as mensagens de apoio

Há quase uma semana, o mundo recebeu a notícia de que Carlos III luta contra um cancro. O monarca já agradeceu as mensagens de apoio.

O rei Carlos III enfrenta momentos difíceis: o monarca foi diagnosticado com um cancro e, há quase uma semana, o Palácio de Buckingham tornou, através de um comunicado, o diagnóstico público.

Nas redes sociais da família real, o soberano agradeceu as milhares de mensagens de apoio que lhe fizeram chegar nos últimos dias. “Gostaria de expressar os meus mais sinceros agradecimentos pelas muitas mensagens de apoio e bons votos que recebi nos últimos dias”, começou por escrever.

“Como todos aqueles que foram afetados pelo cancro saberão, estes pensamentos gentis são o maior conforto e encorajamento”, acrescentou.

Carlos III aproveitou para enaltecer o trabalho dos profissionais que apoiam os pacientes oncológicos: “É igualmente encorajador ouvir como a partilha do meu próprio diagnóstico ajudou a promover a compreensão pública e a iluminar o trabalho de todas as organizações que apoiam os pacientes com cancro e as suas famílias em todo o Reino Unido e no resto do mundo”.

“A minha eterna admiração pelo cuidado e dedicação incansáveis é ainda maior como resultado da minha própria experiência pessoal”, concluiu.

Recorde-se que, após o diagnóstico do pai, Harry voou até ao Reino Unido, para demonstrar apoio.