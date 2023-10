Em época de férias escolares, William e Kate reduzem os compromissos

Os compromissos reais de William e Kate vão ter de ser adiados, uma vez que os filhos, à semelhança das restantes crianças, vão entrar em férias escolares.

A agenda de William e Kate andava bastante preenchida, mas, devido às férias escolares, os príncipes de Gales tiveram de abrandar. Os filhos, George, Charlotte e Louis, estão, à semelhança das restantes crianças em Inglaterra, em casa e, por isso, os pais vão dedicar a maioria do tempo aos pequenos.

As três crianças estudam na Lambrook School, em Windsor, e, pelo menos durante a próxima semana, vão ter os pais quase inteiramente para eles.

Recorde-se que, no passado mês de agosto, Kate Middleton recebeu novos títulos. A princesa de Gales é, agora, Commodore-in-Chief da Fleet Air Arm (ramo da Marinha Real Britânica), Colonel-in-Chief dos Queen’s Dragoon Guards (do regimento de cavalaria do exército britânico) e ainda Royal Honorary Air Commodore da Royal Air Force Coningsby.