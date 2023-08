Princesa Kate Middleton recebe novos títulos

Poucos dias após Harry os ter perdido, Kate Middleton e os restantes membros da família real britânica receberam novos títulos.

O rei Carlos III anunciou as novas nomeações militares que abrangem os membros da casa real britânica, nomeadamente Kate Middleton, mulher do filho mais velho, William.

“Após a ascensão de sua majestade, o rei tem o prazer em anunciar nomeações militares para os membros trabalhadores da família real”, lê-se em comunicado. “As novas nomeações continuarão a refletir as relações próximas entre as Forças Armadas e a família real no reinado de sua majestade”, acrescenta.

Deste modo, Kate Middleton tornar-se-á Commodore-in-Chief da Fleet Air Arm (ramo da Marinha Real Britânica), Colonel-in-Chief dos Queen’s Dragoon Guards (do regimento de cavalaria do exército britânico) e ainda Royal Honorary Air Commodore da Royal Air Force Coningsby.

Recorde-se que as novas nomeações surgem numa altura em que a família real britânica removeu o título de “Sua Alteza Real” do príncipe Harry no “site” oficial.

Apesar da remoção da designação da realeza, Harry continua a manter o título de príncipe e duque de Sussex. Esta condição foi acordada pelo mesmo quando decidiu abandonar a realeza há três anos e morar nos Estados Unidos com a família.