Foi divulgado o trailer do documentário do príncipe Harry e Meghan Markle

meiro trailer oficial do documentário sobre o príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan Markle, foi divulgado esta quinta-feira, 1 de dezembro.

Já estão disponíveis as primeira imagens sobre os bastidores da vida do príncipe e da companheira. No vídeo divulgado pela plataforma de streaming Netflix pode ver-se Meghan Markle emocionada.

Ao longo do trailer do documentário “Harry & Meghan” vê-se vários momentos dos dois apaixonados, nos Estados Unidos, da gravidez dos dois filhos, da morte da rainha Isabel ll de Inglaterra, entre outros.

No vídeo publicado no YouTube é possível ouvir-se ainda Meghan Markle a dizer: “Num momento em que as apostas estão tão altas não faz mais sentido ouvirem a nossa história contada por nós?”

A imprensa internacional tinha avançado que o documentário iria estrear-se na plataforma de streaming “até ao final do ano”. “Até onde sei, a estreia da série documental vai acontecer ainda no final deste ano”, disse uma fonte ao site “Page Six”.

Lembre-se que o casal se tornou financeiramente independente da família real e mudou-se para os Estados Unidos. Harry e Meghan Markle são pais de Archie, e de Lilibet.