Harry e Meghan Markle aparecem juntos e diminuem rumores de crise

Os duques de Sussex, Harry e Meghan, apareceram juntos num vídeo da organização fundada por ambos e “calaram” os rumores de separação.

Assim como muitos casais famosos, os duques de Sussex não escapam aos rumores. Harry e Meghan Markle foram alvo de suposições de uma possível crise no casamento. Contudo, as dúvidas parecem ter diminuído nos últimos dias: o casal apareceu junto num vídeo publicado pela organização fundada por ambos, a Archewell.

A organização explica que um grupo de “inovadores e ativistas recebeu um total de dois milhões de dólares para apoiar os esforços para construir um mundo online mais inclusivo, equitativo e responsável”.

Na publicação do vídeo, Harry e Meghan aparecem sentados num banco de jardim, com roupas a combinar e a felicitar os jovens. “Em comemoração a este trabalho, os cofundadores da The Archewell Foundation Príncipe Harry e Meghan, o Duque e a Duquesa de Sussex, ligaram para os membros do grupo para parabenizá-los pelo prémio”, lê-se na legenda.