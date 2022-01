Harry e Meghan lamentam morte do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel ll

O príncipe Harry de Inglaterra e a sua mulher, Meghan, já lamentaram a morte do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel ll.

Depois de várias homenagens públicas ao Filipe de Edimburgo, os duques de Sussex manifestaram as suas condolências com uma homenagem publicada no site da fundação Archewell.

“Em memória da sua alteza príncipe de Edimburgo. Obrigado pelo seu serviço… Fará muita falta”, pode ler-se na nota divulgada.

Lembre-se que o marido da rainha Isabel ll morreu, esta sexta-feira, de manhã. O príncipe Filipe perdeu a vida em casa de forma pacífica, tal como divulgou em comunicado o palácio real.

Assim que foi anunciada a morte do príncipe, os preparativos para as cerimónias fúnebres já arrancaram.

Apesar de ter direito a um funeral de Estado – ficar em câmara aberta e ser sepultado no Castelo de Windsor -, o duque de Edimburgo terá um funeral privado, com a presença da família e amigos mais próximos, de acordo com as instruções do próprio.