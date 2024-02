Harry quer voltar com a família ao Reino Unido, mas Meghan Markle está “apreensiva”

A última vez que Meghan Markle pisou solo britânico foi no funeral da rainha Isabel II, em setembro de 2022, mas o regresso pode estar para breve.

As notícias que chegam do Palácio de Buckingham não são muito positivas: com o rei Carlos III a lutar contra uma doença oncológica e Kate Middleton afastada dos compromissos reais, Harry sente a necessidade de passar mais tempo perto da família.

Numa entrevista concedida ao programa “Good Morning America”, o duque de Sussex garantiu que as próximas viagens passam pelo Reino Unido: “Vou parar e ver a minha família quando conseguir”.

No entanto, quem parece não estar muito satisfeita é Meghan Markle, uma vez que o filho do soberano quer fazer-se acompanhar de toda a família, nomeadamente dos filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet.

“Ele quer que a Meghan e as crianças se juntem a ele, mas acho que ela possa estar apreensiva, uma vez que considera que estar no Reino Unido é desconfortável”, contou uma fonte à revista “Ok!”.

A última vez que a duquesa de Sussex pisou solo britânico foi no funeral da falecida rainha Isabel II, que aconteceu em setembro de 2022. Na altura, as imagens mostravam um certo afastamento entre Harry e Meghan e William e Kate.

“Acho que a Meghan sabe que não era querida no passado, por isso, porque é que haveria de ser diferente desta vez?”, acrescenta a mesma fonte à publicação.