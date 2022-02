O beijo do príncipe William ao filho Louis que conquistou a Internet neste Natal

Depois de Harry e Meghan terem partilhado um postal de Natal, foi a vez de William e Kate desejarem boas festas aos seguidores. E com um beijo inesquecível…

Já é uma tradição. Nesta época de Natal, a família real inglesa desdobra-se em eventos para celebrar a data. Depois da habitual ida à missa em conjunto, e de os duques de Sussex, Harry de Inglaterra e Meghan, terem revelado o seu postal de Natal, foi agora a vez dos duques de Cambridge darem o seu contributo aos fãs. E nada como um beijo ternurento, de William ao filho Louis, que já se tornou viral nas redes sociais.

https://www.instagram.com/p/B6fZPNWIIao/

“Feliz Natal. A foto do duque de Cambridge, do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis foi tirada pela duquesa de Cambridge em Norfolk”, informa a Casa Real Britânica no perfil de Instagram.