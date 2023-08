Príncipe Harry perde o título de “Sua Alteza Real” no site oficial

A família real inglesa removeu o título de “Sua Alteza Real” do príncipe Harry. A atualização já consta no site oficial da realeza.

O príncipe Harry perdeu um dos seus títulos reais, avança a imprensa internacional. No site oficial da família real britânica, o duque de Sussex já não tem o cargo de “Sua Alteza Real” (His Royal Highness).

Apesar da remoção da designação da realeza, Harry continua a manter o título de príncipe e duque de Sussex. Esta condição foi acordada pelo mesmo quando decidiu abandonar a realeza há três anos. Isto é, no website, a mudança passou a ser apenas uma formalidade.

Contudo, o nome do príncipe e da sua mulher, Meghan Markle, foram colocados no fundo da página, depois dos membros seniores da família real. Ainda assim, Harry mantém-se acima do príncipe André, irmão do Rei Carlos III.

Recentemente, foi avançado, também pela imprensa internacional, que o casal de duques está envolvidos no cinema, e não é sobre o documentário que têm na Netflix. Harry e Meghan compraram os direitos de um livro que vão transformar num filme, sendo os produtores da película.