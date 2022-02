Príncipe George celebra aniversário em recolhimento devido à pandemia

O príncipe George de Inglaterra celebra o seu sétimo aniversário em quarentena devido à pandemia mundial da Covid-19.

A Casa Real britânica continua em festa. Depois do casamento em segredo da princesa Beatrice com o empresário italiano Edoardo Mapelli Mozzi, eis que surge novo motivo para a família real festejar.

Em dia de festa, fora divulgadas no perfil de Instagram duas novas fotografias oficiais do filho do príncipe William e da sua mulher, Kate Middleton. Na legenda, a Casa Real deixou um agradecimento pelas mensagens de parabéns.

“Muito obrigado a todos pela simpatia nas mensagens enviadas ao príncipe George no dia do seu aniversário!” pode ler-se.

Além de George, o casal real, que deu o nó a 29 de abril de 2011, tem mais dois filhos, Charlotte e Louis.

