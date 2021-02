Rainha Isabel ll atribui novo título ao príncipe William

A rainha Isabel ll de Inglaterra atribuiu, este sábado, um novo título ao príncipe William. O neto da monarca foi nomeado como novo Senhor Alto Comissário para a Assembleia Geral da Igreja da Escócia.

Num momento em que a família real britânica tem sido tema de notícia da Imprensa pelo afastamento de Harry e Meghan da suas funções, a rainha anunciou que William adquiriu um novo título.

Como Senhor Alto Comissário para a Assembleia Geral da Igreja da Escócia, o duque de Cambridge terá como principal missão representar a rainha e os interesses do país na igreja nacional.

No dia do anúncio, William e a mulher, Kate, foram os anfitriões de uma festa no Palácio de Buckingham, onde receberam 21 delegações africanas antes do arranque da UK-Africa Investment Summit.

