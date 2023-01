Rei Carlos lll de Inglaterra “indignado” com entrevista do príncipe Harry

O rei Carlos de Inglaterra ficou indignado com o testemunho do príncipe Harry sobre a rainha Camilla Parker Bowles que a considerou “perigosa”.

O monarca, que assumiu o trono depois da morte da rainha Isabel ll, não gostou dos comentários que o neto fez numa entrevista a Anderson Cooper no programa “60 Minutos”, da CBS.

“Ele está com raiva e indignado por o Harry ter feito tantas afirmações perigosas e prejudiciais e por tê-lo colocado – a ele e a Camilla – numa posição terrível; por tê-la arrastado para tudo isto”, disse uma fonte, citada pelo “US Weekly”.

“Ultrapassou os limites, mas há tantos comentários flagrantes e revelações do Harry que o pai nem sabe por onde começar”, prosseguiu.

A mesma publicação avançou que o rei tem “esperança” que Harry mude de atitude para com a família. “Ele tem esperança que, com o tempo, a poeira assente e o Harry mude de atitude em relação à família – pelo menos tem esperança que isso aconteça. Mas não vai forçar nada, nem pedir desculpa”, pode ler-se ainda.

Durante a entrevista ao formato “60 Minutos”, Harry considerou a companheira do pai uma pessoa “perigosa” devido aos contactos que esta tem com a Imprensa britânica, nomeadamente, os tabloides.

A conversa do príncipe com Anderson Cooper surgiu na sequência do lançamento de um livro biográfico por parte do duque de Sussex “Spare”, no qual conta histórias inéditas pessoais e episódios do seio da família real.