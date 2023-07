Rei Juan Carlos pretende regressar a Espanha ainda este ano

Juan Carlos deixou a terra natal em 2020 após diversos problemas judiciais, nomeadamente com as Finanças, mas tem intenções de regressar este ano.

Juan Carlos, antigo monarca espanhol, rumou até Abu Dhabi em 2020, após diversos problemas judiciais, nomeadamente com as Finanças.

O pai de Filipe VI pretende regressar a Espanha este verão, com o objetivo de participar nas regatas de Sanxenxo. O regresso iria ser adiado, devido às eleições gerais espanholas, que se realizam no dia 23 de julho, contudo as regatas irão acontecer entre 28 e 30 de julho, na província de Pontevedra, o que já não causa entraves ao regresso do emérito, de 85 anos.

Contudo, e segundo avança o jornal “El País”, a vitória do Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo poderá significar o regresso definitivo de Juan Carlos a Espanha.

O marido da rainha Sofía quer ocupar o Palácio da Zarzuela, em Madrid, onde reside a família – a mulher, o filho, Felipe VI, a nora, Letizia, e as duas netas mais novas, a princesa Leonor e a infanta Sofía – já este outono.