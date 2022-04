“A Herdade” já tem data de estreia agendada na RTP

O filme “A Herdade”, de Tiago Guedes, que conta com Albano Jerónimo e Sandra Faleiro como protagonistas, prepara-se para estrear a 8 de dezembro, às 22.00 H, na RTP1.

O enredo acompanha a história de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo. Traçando ao mesmo tempo o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a Revolução do 25 de abril e até aos dias de hoje.

Com realização de Tiago Guedes, argumento de Rui Cardoso Martins e produção de Paulo Branco, “A Herdade” teve projeção no mercado internacional ao integrar a Seleção Oficial da secção competitiva do Festival de Veneza e a secção Special Presentations do Festival de Toronto. Foi também a escolha portuguesa para a nomeação ao Óscar de Melhor Filme Internacional.

Além dos protagonistas Albano Jerónimo e Sandra Faleiro, o elenco é composto por atores como Miguel Borges, João Vicente, João Pedro Mamede, Ana Vilela da Costa, Rodrigo Tomás, Beatriz Brás, Teresa Madruga, Diogo Dória, Ana Bustorff e Victoria Guerra.

E, ainda, Álvaro Correia, Cândido Ferreira, António Simão, Tonan Quito, Fernando Rodrigues, Américo Silva, Dinis Gomes, Jorge Loureiro, Catarina Rôlo Salgueiro, Jorge Mota, Marco Paiva, João Arrais, Filipe Vargas, Marcello Urgeghe, Gabriel Timóteo e Eduardo Aguilar.