“A Teia” mergulha no mundo do crime organizado

“A Teia” é uma minissérie policial que mergulha no mundo do crime organizado. Trama tem estreia marcada para o dia 19 de abril, às 20h, na Globo.

Ação, mistério, investigação, adrenalina e muitos conflitos. Estes são alguns dos ingredientes da minissérie, que tem estreia marcada para o dia 19 de abril, às 20h, na Globo.

Ao longo de dez episódios, a trama mergulha no mundo do crime organizado através do olhar do delegado Jorge Macedo (João Miguel), que promete não descansar até conseguir desmantelar uma perigosa quadrilha.

A história começa em Curitiba, numa cena em que o delegado Jorge Macedo tenta apanhar Baroni (Paulo Vilhena), que acelera o seu camião ao aperceber-se de que está a ser perseguido pela polícia.

Três meses antes, em Brasília, Baroni e os seus comparsas estão prestes a executar uma grande ação: um assalto a um aeroporto, que será o ponto de partida da trama, envolvendo uma longa investigação, diferentes agentes da Polícia Federal em vários estados do Brasil e duas perigosas quadrilhas rivais.

Na pista, os bandidos roubam malotes de ouro que seriam transferidos de um avião para dois carros-fortes. Há uma troca de tiros e perseguições ao longo da ação e Jorge Macedo é designado para assumir o caso, apoiado por Taborda (Michel Melamed) e Libânio (Fernando Alves Pinto), agentes da Polícia Federal.

Com autoria de Carolina Kotscho e Bráulio Mantovani, “A Teia” tem direção de núcleo e geral de Rogério Gomes e direção geral de Pedro Vasconcelos.

