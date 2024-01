Ator Manuel Marques integra elenco da série “Matilha”

A série “Matilha”, um “thriller”, estreia no próximo dia 15 de janeiro, às 21 horas, na RTP e conta com Manuel Marques no elenco.

Nas primeiras semanas do ano, a aposta da RTP vai para a série “Matilha”. Com realização de João Maia e Manuel Marques no elenco, “a série é um ‘thriller’, com humor negro à mistura, que transporta um drama criminal para Lisboa, uma cidade milenar”, lê-se em comunicado.

Recorde-se que Manuel Marques é um dos protagonistas da telenovela “Festa é Festa”, da TVI, um dos nomes forte de “Cá Por Casa” com Herman José, na RTP e uma das vozes de “Portugalex”, o icónico programa da Antena 1 e Antena 3.

O ator, que namora com a atriz Beatriz Barosa, faz ainda parte do elenco da peça “Noite de Reis”, de William Shakespeare, que estará em cena no próximo mês de maio no Teatro da Trindade.

O casal esteve, recentemente, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, a namorar.