A comédia romântica “Haja Coração” tem estreia marcada para 23 de novembro. A trama será exibida de segunda-feira a sábado, às 19h45, na Globo.

A feirante Tancinha (Mariana Ximenes) vai ver o seu coração “divididinho” entre o vizinho Apolo (Malvino Salvador), o seu amor de infância e o publicitário Beto (João Baldasserini), que surge na sua vida disposto a conquistá-la. A confusão aumentará ainda mais quando a irmã de Beto, Tamara (Cleo), entrar na disputa pelo amor de Apolo.

Fortes emoções estão reservadas também para as constantes discussões e desentendimentos entre as duas famílias. De um lado, os Di Marino, que têm à frente Francesca (Marisa Orth), uma mulher batalhadora que criou sozinha os quatro filhos – Tancinha, Giovanni (Jayme Matarazzo), Carmela (Chandelly Braz) e Shirlei (Sabrina Petraglia). Do outro, os ricos Abdala, sinónimo de luxo e ostentação na sociedade paulistana. O clã é chefiado por Teodora Abdala (Grace Gianoukas), esposa de Aparício Varela (Alexandre Borges) e presidente do complexo gastronómico e cultural Grand Bazzar, e pela mimada Fedora (Tatá Werneck), que não mede esforços para conquistar os seus objetivos.

As desavenças entre os Di Marino e os Abdala começaram após o desaparecimento do marido de Francesca. A mãe de Tancinha culpa Aparício pelo sucedido e não vai descansar até descobrir o que realmente aconteceu com o pai dos seus filhos. Mas esse é apenas mais um problema na vida de Aparício. Além de Teodora tratá-lo com desprezo, ele terá de administrar os seus sentimentos ao reencontrar Rebeca (Malu Mader), o seu grande amor da juventude. Outros romances surgem ao longo da história como é o caso de Shirlei e Felipe (Marcos Pitombo), o casal #Shirlipe. Após superar uma série de desafios, o casal conquistou uma enorme legião de fãs nas redes sociais.

Daniel Ortiz celebra a exibição de “Haja Coração”, que é uma releitura de “Sassaricando” (1987), novela de grande êxito da autoria de Silvio de Abreu, com personagens inéditos, contextos e tramas diferentes da obra original.

“Fiquei surpreso e ao mesmo tempo bastante honrado pela novela ter sido escolhida. Amadureci muito com este trabalho e fui feliz escrevendo para os personagens icónicos do Silvio, personagens que marcaram a minha infância. Foi uma experiência incrível”, recorda. O autor destaca ainda o facto de a novela ser “alegre, divertida, leve e cheia de romances”.

“Haja Coração” será exibida de segunda-feira a sábado, na Globo. A trama conta ainda com a participação de Agatha Moreira, Fernanda Vasconcellos, José Loreto, Ellen Roche, Claudia Jimenez, Marcos Pitombo e Carolina Ferraz, entre outros.