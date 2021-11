Filme português “Listen” premiado em Veneza chega às salas de cinema a 20 de outubro

Vencedor de seis prémios na 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, “Listen” estreia-se a 22 de outubro nas salas nacionais.

Ana Rocha de Sousa, agraciada com seis prémios na 77.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, dirigiu Lúcia Moniz, Ruben Garcia e a atriz britânica Sophia Myles e a película chega, agora, a Portugal.

Em “Listen” “Bela” (Lúcia Moniz) e “Jota” (Ruben Garcia), vivem nos subúrbios de Londres e acabam por enfrentar sérias dificuldades quando os serviços sociais levantam suspeitas sobre a segurança dos seus três filhos. A surdez da filha de sete anos desencadeia um processo no sistema que parece não ter fim, e tudo se complica com o passar do tempo.

Baseado em factos reais, o filme aborda o drama de um casal português emigrado, a quem os serviços sociais retiram, injustamente, os filhos por suspeitas de maus tratos. Um filme que espelha a luta pela união de uma família após um erro irreversível.

“Listen” foi rodado nos arredores de Londres e teve a sua estreia mundial a 8 de setembro no Festival Cinema de Veneza, onde venceu vários prémios: O Leão do Futuro, de primeira obra, o prémio especial do júri da secção Horizontes, duas distinções paralelas, ‘Bisato d’Oro’ e o Sorriso Diverso Veneza, entre outros.

Ana Rocha de Sousa, que estudou cinema em Londres e assinou duas curtas-metragens “Jantamos cedo” (2009) e “Minha alma and you” (2013), concebeu a ideia para o filme em 2016, quando se deparou com as notícias sobre uma família portuguesa a passar por um caso de adoção forçada no Reino Unido.

Incrédula com a situação, a realizadora sublinha: “no Reino Unido, onde regras são regras, estes episódios acontecem, sobretudo, com famílias de classes sociais desfavorecidas”.