Globo celebra o Dia dos Irmãos com a comédia familiar

O calendário marca 31 de maio como o Dia dos Irmãos e foi a pensar nessa data que a Globo reservou um cinema especial para celebrar.

Aventura, comédia, diversão e muita doçura são os ingredientes do filme “Um Tio Quase Perfeito”, que será exibido nesse domingo, dia 31 de maio, às 15.20 H, na Globo.

“Tony” (Marcus Majella) é um adorável trambiqueiro que vive de trabalhos temporários e de pequenos golpes, sempre com apoio da mãe, “Cecilia” (Ana Lúcia Torre). Quando são despejados do apartamento onde moram, Tony procura a irmã, “Angela” (Letícia Isnard), que está com uma viagem marcada e desesperada porque a ama que tomava conta dos filhos desapareceu subitamente. Contrariada, mas sem alternativa, Angela acaba por aceitar que o irmão fique alguns dias a cuidar dos três sobrinhos, que ele nem sequer conhece. O resultado? Confusões muito divertidas e que prometem arrancar gargalhadas do público.

Com a chancela Globo Filmes, “Um Tio Quase Perfeito” tem realização de Pedro Antonio, produção de Mariza Leão e Erica Iootty e roteiro de Leandro Muniz, Sabrina Garcia e Rodrigo Goulart.