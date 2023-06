Globo com especial no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+

Para comemorar o mês do Orgulho, a Globo vai exibir um especial com uma história de amor entre uma mulher “cis” e uma mulher “trans”.

O mês de junho é conhecido, mundialmente, por ser o mês do Orgulho (Pride Month), dedicado à comunidade LGBTQIAPN+. Com isso em mente, o canal Globo vai exibir um especial no Dia Internacional do Orgulho.

“Falas de Orgulho” é o nome do programa que vai para o ar. O especial traz uma história de amor entre Lena, uma mulher “cis”, e a sua namorada Kátia, uma mulher “trans”. Ambas decidem morar juntas na casa que Lena herdou da avó e as duas mulheres vão enfrentar ameaças que põem o relacionamento em risco.

Segundo um comunicado, “a ausência de um lar ou possibilidade de perdê-lo em função de conflitos que costumam surgir a partir de cada realidade familiar é um dos temas abordados no especial, em paralelo à crescente especulação imobiliária nas grandes cidades. A construtora que comprou várias residências no bairro de Lena faz uma oferta pela casa que era da avó dela. Juntas, Kátia e Lena tentam descobrir como enfrentar as dificuldades e superar toda a turbulência do mundo de fora, que insiste em invadir o espaço privado da casa e estremecer a relação das duas”.

“Esperamos que pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ se sintam representadas de diversas formas pelas questões dessa história e que o grande público se sinta inspirado pelo relacionamento de Lena e Kátia. Entre todo terror do mundo lá fora, essa é uma história sobre o mundo de dentro e como o amor e o afeto são fundantes em nossas vidas”, afirma Jaqueline Souza, uma das criadoras da história.

“Falas de Orgulho” vai ser estreado a dia 28 de junho, no Dia Internacional do Orgulho, às 23 horas.