A GloboNews exibe entrevista de Pedro Bial a Barack Obama. O programa será exibido em Portugal este sábado, às 19h00.

Barack Obama será um dos próximos entrevistados do programa “Conversa com Bial”. O antigo presidente norte-americano concedeu uma entrevista ao jornalista Pedro Bial a propósito do lançamento do primeiro volume do seu livro de memórias intitulado “Uma Terra Prometida”.

Na entrevista, Barack Obama também fala sobre as recentes eleições norte-americanas e dá a sua opinião sobre o que se pode esperar da relação entre o Presidente eleito dos EUA, o democrata Joe Biden, e Jair Bolsonaro, atual Presidente do Brasil.

O formato “Conversa com Bial” conta com a realização de Mônica Almeida.