Está a chegar! Música, emoção e talento marcam o “The Voice Brasil”. O concurso musical tem estreia marcada para este sábado, às 14h45, na Globo.

Há nove anos que o palco do “The Voice Brasil” abre espaço para que talentos musicais mostrem a sua arte. As mesmas vozes que apresentam a sua música também dividem com o público as suas histórias. Este ano, com um cenário mundial atípico, o “The Voice Brasil” surge com uma edição inédita, para apresentar novas histórias e formas de conhecer os candidatos, conversar com as suas famílias e sentir a emoção de cantar no palco. O público português vai acompanhar o programa já a partir deste sábado, às 14h45, na Globo.

Creso Eduardo Macedo, diretor artístico do programa, trabalhou em todas as edições da competição, que chegou ao Brasil em 2012. O responsável fala sobre a evolução do formato, que já vai na sua nona temporada: “O The Voice Brasil foi meu primeiro concurso na Globo e hoje faz parte da minha carreira de uma maneira especial. De lá para cá, a minha paixão pelo formato só cresceu, assim como o nosso desejo de expandir e trazer outros programas deste género”.

Também no programa desde o início, Tiago Leifert continua no comando do “The Voice Brasil”, ao lado de Jeniffer Nascimento. Após nove anos, o apresentador considera que a sua história e a do programa já se misturam: a estreia do formato no Brasil aconteceu no mesmo ano do seu casamento e, na atual temporada, Tiago espera o nascimento da sua primeira filha. Já o palco das apresentações é o lugar onde ele reencontra outra família: a “família The Voice Brasil”. “Foi ótimo rever toda gente este ano. Fiquei muito feliz por conseguirmos arranjar uma maneira segura de fazer o programa”, afirmou.

Ao conhecer o universo dos candidatos, Jeniffer Nascimento revisita a própria trajetória. Cantora e atriz, a artista também participou em competições musicais e foi a grande vencedora da edição de 2018 do “Popstar”. “É um programa que alimenta os nossos sonhos. E que une as nossas famílias”, disse.

A equipa de mentores continua a ser formada por grandes nomes da música brasileira. Este ano, Carlinhos Brown, IZA, Lulu Santos e Michel Teló dividem com os participantes as emoções da competição. Assim como Tiago, Lulu e Carlinhos são “Time The Voice Brasil” desde 2012. “Acho que é mais do que óbvio que o ‘The Voice’ construiu uma família, desde o seu lançamento, que não se cansa de fortalecer os seus […]. Além dessa família construída, eu, por exemplo, estou diante de ídolos, de pessoas que admiro”, destacou Brown.

Já Lulu Santos salientou que, mesmo com nove anos de existência no Brasil, cada edição é única, com novidades que trazem surpresas para o público e, até mesmo, para quem faz o programa: “O ‘The Voice’ tem uma dinâmica muito própria. Cada temporada tem as suas particularidades, o que torna o desafio sempre interessante. A cada ano a gente se surpreende com a qualidade das vozes. Como técnicos, nossa missão é descobrir e desenvolver estes artistas em potencial”.

Na contramão dos três, IZA é o membro mais recente da equipa. Mesmo assim, a artista considera que o programa já é um marco na carreira. Para a cantora, agora existem duas “IZAs”: uma antes e uma depois do “The Voice Brasil”. “Já tinha um público muito diverso desde o início da carreira, com idosos, crianças, adolescentes, e isso sempre foi muito bom. Mas, depois do programa, fiquei mais conhecida”.

Depois de cinco anos na programa – e cinco vitórias –, Michel Teló aponta a principal convergência entre a sua história e a do “The Voice”: a paixão pela música. O amor pelo ofício e o respeito pela trajetória dos talentos que sobem ao palco do programa. “O nosso papel, como mentores, é tentar contribuir para a história dos participantes com a nossa experiência de vida […]. Eu, particularmente, já estou há 28 anos na indústria da música e, assim como outros artistas, já percorrei vários caminhos dentro desta arte […]”, garantiu.