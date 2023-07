Novela brasileira “Topíssima” vai ser exibida pela RTP1

A telenovela brasileira “Topíssima” viaja até terras lusas e vai passar a exibida nas tardes da RTP1.

A RTP vai trazer, para os inícios da tarde, um pedaço do Brasil, para entreter o telespectador com o sotaque e as tramas brasileiras.

“Topíssima”, telenovela da Record, vai estrear-se no canal português dia de 17 de julho. No início das tardes, vai poder acompanhar “uma novela contemporânea que mergulha no universo feminino e traz à tona os conflitos da mulher moderna”, avança em comunicado.

Escrita por Cristianne Fridman e lançada em 2019, a novela, protagonizada por Camila Rodrigues e Felipe Cunha, conta a história de “Sophia”, uma empresária rica e bem-sucedida, que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua mãe, “Sophia” assina um termo de que se casará dentro de um ano para poder assumir a presidência da empresa.

O trabalho, a independência, a maternidade, a carreira, a solidão, o envelhecimento e a estética são inúmeros temas abordados na novela. Mas, “além das questões inerentes ao universo feminino”, não podia faltar “uma investigação policial cheia de reviravoltas”.

“Topíssima” estreia na RTP1, a partir de 17 de julho, de segunda a sexta-feira, às 14.15 H.