“O Mundo Não Acaba Assim”, terça-feira à noite, na RTP

A RTP1 vai exibir na próxima terça-feira, às 22.15 H, “O Mundo Não Acaba Assim”, uma série onde um grupo de personagens usa a tecnologia para se manter em contacto.

Na primeira série de ficção de televisão realizada a partir de casa, mais de 50 atores trazem 30 histórias para acompanhar às terças-feiras, na RTP1, a partir das 22.15 H. Do drama à comédia, animação e até musicais, são histórias que provam que o contacto pessoal não se faz só pelo toque.

No próximo episódio, Ivo Canelas, Pêpê Rapazote, Mariana Monteiro, Jani Zhao, João Craveiro, Pompeu José, Vítor D´Andrade, Inês Sá Frias, Jorge Vaz Gomes e Liliana Brandão mostram que a distância é apenas um pormenor… pois o Mundo Não Acaba Assim!

“Francesinhas com molho à sacana”, “Preciso de saber se ele está bem”, “O mestre da solidão e a ninja do isolamento”, “O misantropo” e “Respira como se não houvesse amanhã” são as curtas da próxima terça-feira à noite.