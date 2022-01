“Pedro Pelo Mundo” convida o público a conhecer diversos países a partir do dia 9 de janeiro

Numa altura em que a pandemia continua a restringir a circulação de pessoas pelo mundo, a alternativa passa por viajar sem sair de casa. “Pedro Pelo Mundo” estreia dia 9 na Globo, às 17.00 H.

O jornalista e apresentador Pedro Andrade convida o público a conhecer diversos países, que mesmo sendo tão complexos e diferentes, trazem algo em comum: são lugares que passaram ou estão atualmente a passar por transformações, sejam elas culturais, políticas ou sociais.

As pessoas com quem Pedro Andrade se cruza pelo caminho ajudam a ilustrar a essência, os hábitos e os efeitos que as mudanças trazem a cada lugar que é visitado pelo programa. O ponto de partida de “Pedro Pelo Mundo” é em Banguecoque, a capital da Tailândia, onde antigos palácios e templos contrastam com a arquitetura moderna da grande metrópole.

Da Tailândia, o programa viaja para o arquipélago de Malta, no Mar Mediterrâneo. Fez, em Marrocos, também ganha um episódio, que destaca como a cidade vive um processo de renovação ao mesmo tempo em que procura reservar a cultura tradicional do país. As cidades de Beirute, no Líbano, Montreal, no Canadá, e Xangai, na China, entre outras, estão entre os lugares percorridos ao longo do programa.

Composto por dez episódios, “Pedro Pelo Mundo” tem direção de Guto Barra e Tatiana Issa e apresentação de Pedro Andrade. O programa tem estreia marcada para o dia 9 de janeiro, às 17.00 H, na Globo.