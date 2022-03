Prato de entrada de “Mestre do Sabor” será servido, em direto, no Instagram

Prato de entrada de “Mestre do Sabor” será servido, esta quinta-feira, no Instagram com um direto com os chefs e apresentadores. O público vai ter a oportunidade de assistir à conversa e saber o que pode esperar da segunda temporada.

A contagem decrescente para a estreia da segunda temporada de “Mestre do Sabor” já começou. Os novos episódios desta competição culinária chegam a Portugal no dia 3 de maio, às 18H40, mas o público vai ter a oportunidade de conhecer as expectativas dos chefs – entre os quais encontra-se José Avillez – e dos apresentadores do programa ainda antes dessa data.

Para satisfazer a curiosidade dos fãs será transmitida um direto no Instagram, esta quinta-feira, dia 30 de abril, às 20h. A live será feita em simultâneo com o Brasil e a data não foi escolhida ao caso, uma vez que a nova temporada de “Mestre do Sabor” estreia no Brasil precisamente no dia 30.

Entre as novidades para esta segunda temporada está a participação de Monique Alfradique, que irá juntar-se aos apresentadores Claude Troisgros e Batista com a função de mostrar ao público todos os pormenores e curiosidades dos bastidores.

A transmissão será feita através da conta @mestredosabor, precisamente com Monique Alfradique, que irá convidar cada um dos apresentadores e dos mestres – José Avillez, Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafael Costa e Silva – a falar sobre esta competição culinária.

O chef José Avillez irá entrar no direto através do perfil @globoportugal e, além de falar sobre a sua experiência, vai explicar de que forma a pandemia de Covid-19 forçou-o a ter de regressar a Portugal sem conseguir concluir a sua participação neste projeto, tendo sido substituído por Rafael Costa e Silva. Avillez já fez saber, contudo, que ainda tem esperança de poder estar presente na final de “Mestre do Sabor”.