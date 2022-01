RTP exibe bastidores do momento em que José Cid venceu o Grammy

A RTP vai transmitir um documentário com os bastidores da viagem de José Cid até Las Vegas, nos Estados Unidos, para receber o Grammy Latino de Excelência Musical.

O trabalho de José Cid foi recentemente reconhecido a nível internacional numa cerimónia dos Grammy Latino com o prémio de Excelência Musical, pelo seu contributo de uma vida dedicada à música.

Em “José Cid em Las Vegas – Um Grammy Português”, uma equipa da RTP acompanhou todos os momentos do músico e compositor, desde o seu contacto com Las Vegas, as surpresas dos seus amigos, a ansiedade antes do prémio e a felicidade após o mesmo.

Este é um documentário de uma hora, com realização de Daniel Mota, para poder assistir no próximo sábado, às 24h00, na RTP1.

